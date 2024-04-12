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Золото Симеон Антонович

Место рождения

Красная Поляна

Дата рождения

23.07.1903

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.07.1903

Отец: Золото Антоний Ефимович

Мать: Золото Екатерина Семеновна

Крещение
24.07.1903
Николаевская церковь,м/к-1903г.лист-164,зап.-48,ГАДО,Ф - 426-2-9 кадр-164 | Godparents:Пономаря сего прихода Георгия Филиппова сын - Мануил и дочь Анастасия.
Рождение ребёнка
12.03.1938

Сын: Золото Анатолий Семенович

Мать ребёнка: Золото Полина Кузьминична

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Золото Полина Кузьминична

Смерть
Неизвестно
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