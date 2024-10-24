Шишова (Перова) Александра Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шишова (Перова) Александра Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.04.1884

Дата смерти

21.12.1960

Пол

Женский

Добавил:

МШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.04.1884

Отец: Перов Петр Иванович

Мать: Перова (Аманова) Олимпиада Петровна

Работа или профессия
Неизвестно
учитель
Рождение ребёнка
1916

Дочь: Саблина (Шишова) Александра Николаевна

Отец ребёнка: Шишов Николай Николаевич

Рождение ребёнка
20.12.1917

Сын: Шишов Владимир Николаевич

Отец ребёнка: Шишов Николай Николаевич

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
07.07.1919

Дочь: Орлова (Шишова) Вера Николаевна

Отец ребёнка: Шишов Николай Николаевич

Смерть
21.12.1960

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