Шишова (Перова) Александра Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.04.1884
Дата смерти21.12.1960
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.04.1884
Работа или профессия
Неизвестно
учитель
Рождение ребёнка
1916
Дочь: Саблина (Шишова) Александра Николаевна
Отец ребёнка: Шишов Николай Николаевич
Рождение ребёнка
20.12.1917
Сын: Шишов Владимир Николаевич
Отец ребёнка: Шишов Николай Николаевич
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
07.07.1919
Дочь: Орлова (Шишова) Вера Николаевна
Отец ребёнка: Шишов Николай Николаевич
Смерть
21.12.1960