Орлова (Шишова) Вера Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Орлова (Шишова) Вера Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.07.1919

Дата смерти

?.09.2005

Пол

Женский

Добавил:

МШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.07.1919

Отец: Шишов Николай Николаевич

Мать: Шишова (Перова) Александра Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Орлов Георгий Николаевич

Работа или профессия
Неизвестно
инженер
Рождение ребёнка
1946

Сын: Орлов Алексей Георгиевич

Отец ребёнка: Орлов Георгий Николаевич

Рождение ребёнка
10.06.1952

Дочь: Орлова Наталья Георгиевна

Отец ребёнка: Орлов Георгий Николаевич

Смерть
?.09.2005

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