Орлова (Шишова) Вера Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.07.1919
Дата смерти?.09.2005
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.07.1919
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
инженер
Рождение ребёнка
1946
Отец ребёнка: Орлов Георгий Николаевич
Рождение ребёнка
10.06.1952
Дочь: Орлова Наталья Георгиевна
Отец ребёнка: Орлов Георгий Николаевич
Смерть
?.09.2005