Орлов Георгий Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Орлов Георгий Николаевич

Место рождения

Владимир

Дата рождения

19.03.1914

Дата смерти

?.09.2005

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1919 г.р.

Дети

Добавил:

МШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.03.1914

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Орлова (Шишова) Вера Николаевна

Работа или профессия
Неизвестно
инженер
Рождение ребёнка
1946

Сын: Орлов Алексей Георгиевич

Мать ребёнка: Орлова (Шишова) Вера Николаевна

Рождение ребёнка
10.06.1952

Дочь: Орлова Наталья Георгиевна

Мать ребёнка: Орлова (Шишова) Вера Николаевна

Смерть
?.09.2005

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