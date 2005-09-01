Орлов Георгий Николаевич
Место рожденияВладимир
Дата рождения19.03.1914
Дата смерти?.09.2005
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.03.1914
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
инженер
Рождение ребёнка
1946
Мать ребёнка: Орлова (Шишова) Вера Николаевна
Рождение ребёнка
10.06.1952
Дочь: Орлова Наталья Георгиевна
Мать ребёнка: Орлова (Шишова) Вера Николаевна
Смерть
?.09.2005