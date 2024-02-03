Орлов Алексей Георгиевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Орлов Алексей Георгиевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1946

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1914 г.р.

Мать

1919 г.р.

Жена

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Дети

Скрыто настройками приватности
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Добавил:

МШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1946

Отец: Орлов Георгий Николаевич

Мать: Орлова (Шишова) Вера Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1973

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
07.10.1985

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно

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