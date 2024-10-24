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Шишов Николай Николаевич

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Место рождения

Вологда, город Вологда, Вологодская область

Дата рождения

1883

Дата смерти

13.04.1957

Пол

Мужской

Добавил:

МШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883

Отец: Шишов Николай Николаевич

Мать: Шишова Александра Николаевна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1916

Дочь: Саблина (Шишова) Александра Николаевна

Мать ребёнка: Шишова (Перова) Александра Петровна

Рождение ребёнка
20.12.1917

Сын: Шишов Владимир Николаевич

Мать ребёнка: Шишова (Перова) Александра Петровна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
07.07.1919

Дочь: Орлова (Шишова) Вера Николаевна

Мать ребёнка: Шишова (Перова) Александра Петровна

Смерть
13.04.1957

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