Шишов Николай Николаевич
Место рождения
Дата рождения1883
Дата смерти13.04.1957
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883
Рождение ребёнка
1916
Дочь: Саблина (Шишова) Александра Николаевна
Мать ребёнка: Шишова (Перова) Александра Петровна
Рождение ребёнка
20.12.1917
Сын: Шишов Владимир Николаевич
Мать ребёнка: Шишова (Перова) Александра Петровна
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
07.07.1919
Дочь: Орлова (Шишова) Вера Николаевна
Мать ребёнка: Шишова (Перова) Александра Петровна
Смерть
13.04.1957