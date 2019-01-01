рабочий посёлок Вожега, Вожегодский муниципальный район, Вологодская область (на 2019) — Familio

Вожега

Вожегодский муниципальный район, Вологодская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
рабочий посёлок
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
Этот населённый пункт упоминается в указателе церквей Государственного архива Вологодской области в составе прихода Ильинской Вожегодской церкви. Список архивных дел по п Показать все

Список населённых мест Вологодской губернии 1926 года

Название№ в уезде№ в волостиТипНародностьДомохозяйствМужчинЖенщинНаселение
Вологодская губерния, Кадниковский уезд, Вожегодская волость
Водокачка ст. Вожега2139водокачкаРусские1336

Список населённых мест юго-западных районов Северного края 1930 года

НазваниеТипДо сельского исполкомаДо РИКаДо окружного исполкомаДворовХозяйств
Северный край, Вожегодский район
Вожега (Рик и его отделы,СККВ,1 пром.,8 торг. зав. Агроуч. Кред. т-во и зернооч. п. Нар. суд. Почт.-тел. аг. телефон,Врач.,амб.,ж.-дор. амб.,Врач. вет. уч.,Дом крестьянин Показать все 1поселокЗимнее: —. Летнее: —.Зимнее: —. Летнее: —.Зимнее: 151 км. Летнее: —.71186

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Вологодская область, Вожегодский район
9178Вожегараб.посёлок60°28'с.ш.40°12'в.д.P-37-129

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Вологодская область, Вожегодский муниципальный район, Вожегодское городское поселение
19618151051рп Вожегарабочий поселок

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