Вожега
Вожегодский муниципальный район, Вологодская область (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- рабочий посёлок
- Координаты
- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Этот населённый пункт упоминается в указателе церквей Государственного архива Вологодской области в составе прихода Ильинской Вожегодской церкви. Список архивных дел по п Показать все
Список населённых мест Вологодской губернии 1926 года
Название№ в уезде№ в волостиТипНародностьДомохозяйствМужчинЖенщинНаселение
Водокачка ст. Вожега2139водокачкаРусские1336
Список населённых мест юго-западных районов Северного края 1930 года
Название№ТипДо сельского исполкомаДо РИКаДо окружного исполкомаДворовХозяйств
Вожега (Рик и его отделы,СККВ,1 пром.,8 торг. зав. Агроуч. Кред. т-во и зернооч. п. Нар. суд. Почт.-тел. аг. телефон,Врач.,амб.,ж.-дор. амб.,Врач. вет. уч.,Дом крестьянин Показать все 1поселокЗимнее: —. Летнее: —.Зимнее: —. Летнее: —.Зимнее: 151 км. Летнее: —.71186
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
9178Вожегараб.посёлок60°28'с.ш.40°12'в.д.P-37-129
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
19618151051рп Вожегарабочий поселок