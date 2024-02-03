Перова (Аманова) Олимпиада Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Перова (Аманова) Олимпиада Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.05.1862

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.05.1862

Отец: Аманов Петр Степанов

Мать: Аманова Анна Алексеева

Рождение ребёнка
27.11.1880

Дочь: Казакова Варвара Петровна

Отец ребёнка: Перов Петр Иванович

Рождение ребёнка
17.02.1882

Дочь: Мария Петровна

Отец ребёнка: Перов Петр Иванович

Рождение ребёнка
23.04.1884

Дочь: Шишова Александра Петровна

Отец ребёнка: Перов Петр Иванович

Рождение ребёнка
24.01.1886

Сын: Перов Иван Петрович

Отец ребёнка: Перов Петр Иванович

Рождение ребёнка
15.01.1888

Дочь: Тверитинова Анна Петровна

Отец ребёнка: Перов Петр Иванович

Смерть
Неизвестно
Пронск
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