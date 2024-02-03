Перова (Аманова) Олимпиада Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.05.1862
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.05.1862
Отец: Аманов Петр Степанов
Мать: Аманова Анна Алексеева
Рождение ребёнка
27.11.1880
Дочь: Казакова Варвара Петровна
Отец ребёнка: Перов Петр Иванович
Рождение ребёнка
17.02.1882
Дочь: Мария Петровна
Отец ребёнка: Перов Петр Иванович
Рождение ребёнка
23.04.1884
Дочь: Шишова Александра Петровна
Отец ребёнка: Перов Петр Иванович
Рождение ребёнка
24.01.1886
Сын: Перов Иван Петрович
Отец ребёнка: Перов Петр Иванович
Рождение ребёнка
15.01.1888
Дочь: Тверитинова Анна Петровна
Отец ребёнка: Перов Петр Иванович
Смерть
Неизвестно
Пронск