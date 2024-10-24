Шишов Владимир Николаевич
Место рождения
Дата рождения20.12.1917
Дата смерти15.02.1970
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.12.1917
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
преподаватель
Рождение ребёнка
24.05.1953
Рождение ребёнка
13.03.1956
Рождение ребёнка
01.01.1958
Рождение ребёнка
16.12.1960
Рождение ребёнка
05.08.1963
Смерть
15.02.1970