Шишов Владимир Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шишов Владимир Николаевич

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Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

20.12.1917

Дата смерти

15.02.1970

Пол

Мужской

Отец

1883 г.р.

Мать

1884 г.р.

Жена

1923 г.р.

Дети

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Добавил:

МШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.12.1917

Отец: Шишов Николай Николаевич

Мать: Шишова (Перова) Александра Петровна

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шишова (Струева) Александра Ивановна

Работа или профессия
Неизвестно
преподаватель
Рождение ребёнка
24.05.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шишова (Струева) Александра Ивановна

Рождение ребёнка
13.03.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шишова (Струева) Александра Ивановна

Рождение ребёнка
01.01.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шишова (Струева) Александра Ивановна

Рождение ребёнка
16.12.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шишова (Струева) Александра Ивановна

Рождение ребёнка
05.08.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шишова (Струева) Александра Ивановна

Смерть
15.02.1970

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