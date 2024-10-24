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Перов Петр Иванович

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Место рождения

Раненбург

Дата рождения

1855

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855

Отец: Перов Иоанн Симеонов

Мать: Перова (Николина) Александра Васильева

Работа или профессия
Неизвестно
священник
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
27.11.1880

Дочь: Казакова (Перова) Варвара Петровна

Мать ребёнка: Перова (Аманова) Олимпиада Петровна

Рождение ребёнка
17.02.1882

Дочь: (Перова) Мария Петровна

Мать ребёнка: Перова (Аманова) Олимпиада Петровна

Рождение ребёнка
23.04.1884

Дочь: Шишова (Перова) Александра Петровна

Мать ребёнка: Перова (Аманова) Олимпиада Петровна

Рождение ребёнка
24.01.1886

Сын: Перов Иван Петрович

Мать ребёнка: Перова (Аманова) Олимпиада Петровна

Рождение ребёнка
15.01.1888

Дочь: Тверитинова (Перова) Анна Петровна

Мать ребёнка: Перова (Аманова) Олимпиада Петровна

Смерть
Неизвестно

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