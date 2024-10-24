Перов Петр Иванович
Место рожденияРаненбург
Дата рождения1855
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855
Работа или профессия
Неизвестно
священник
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
27.11.1880
Дочь: Казакова (Перова) Варвара Петровна
Мать ребёнка: Перова (Аманова) Олимпиада Петровна
Рождение ребёнка
17.02.1882
Дочь: (Перова) Мария Петровна
Мать ребёнка: Перова (Аманова) Олимпиада Петровна
Рождение ребёнка
23.04.1884
Дочь: Шишова (Перова) Александра Петровна
Мать ребёнка: Перова (Аманова) Олимпиада Петровна
Рождение ребёнка
24.01.1886
Сын: Перов Иван Петрович
Мать ребёнка: Перова (Аманова) Олимпиада Петровна
Рождение ребёнка
15.01.1888
Дочь: Тверитинова (Перова) Анна Петровна
Мать ребёнка: Перова (Аманова) Олимпиада Петровна
Смерть
Неизвестно