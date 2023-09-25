Зубова (Устинова) Дарья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зубова (Устинова) Дарья

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Место рождения

Крыловка, Каменский муниципальный район, Пензенская область

Дата рождения

17.03.1913

Дата смерти

?.06.1985

Пол

Женский

Добавил:

НТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.03.1913

Отец: Устинов Иван Михайлович

Мать: Устинова Екатерина Уваровна

Крыловка, Каменский муниципальный район, Пензенская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зубов Сергей

Рождение ребёнка
30.11.1933

Дочь: Зубова (Зубова) Тамара

Отец ребёнка: Зубов Сергей

Алматы, Верненский уезд, Семиреченская область
Рождение ребёнка
1939

Сын: Зубов Виктор

Отец ребёнка: Зубов Сергей

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
Около 1947

Сын: Зубов Петр

Отец ребёнка: Зубов Сергей

Череповец, город Череповец, Вологодская область
Смерть
?.06.1985
Новочеркасск, город Новочеркасск, Ростовская область
Причина смерти: Диабет

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