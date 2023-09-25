Зубова (Устинова) Дарья
Место рождения
Дата рождения17.03.1913
Дата смерти?.06.1985
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.03.1913
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Зубов Сергей
Рождение ребёнка
30.11.1933
Дочь: Зубова (Зубова) Тамара
Отец ребёнка: Зубов Сергей
Алматы, Верненский уезд, Семиреченская область
Рождение ребёнка
1939
Сын: Зубов Виктор
Отец ребёнка: Зубов Сергей
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
Около 1947
Сын: Зубов Петр
Отец ребёнка: Зубов Сергей
Череповец, город Череповец, Вологодская область
Смерть
?.06.1985
Новочеркасск, город Новочеркасск, Ростовская область
Причина смерти: Диабет