село Крыловка, село Крыловка, Каменский муниципальный район, Пензенская область (на 2019) — Familio

Крыловка

Каменский муниципальный район, Пензенская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Сельскохозяйственная перепись с. Крыловка Вражской волости Чембарского уезда. 1917 г. // Гос. архив Пензенской области. Фонд 158. Опись 3. Дело 4569.
Дело по обвинению запасного старшего писаря из крестьян с. Крыловки Врансской волости, Чембарского уезда, Пензенской губернии Василия Алексеевича Макарова по 246 ст. Улож Показать все
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Пензенская губерния, Чембарский уезд
1745Крыловка, с. вл.при рч. Большом Чембаре.3321199774799Церковь православная 1. Сельское училище. Базар. Маслобоень 2.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Пензенская губерния, Чембарский уезд, Вражская волость
944. Крыловка (Павлово), село бывшее владельческое, при речке Б. Чембаре, дворов 278, жителей 1785, церковь православная, школа, 2 синильни, 2 кирпичн. звд.

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Пензенская область, Каменский район
47945Крыловкасело52°51'43°51'N-38-112

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Пензенская область, Каменский муниципальный район, Сельское поселение Междуреченский сельсовет
56629434126с Крыловкасело
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