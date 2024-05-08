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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Сельскохозяйственная перепись с. Крыловка Вражской волости Чембарского уезда. 1917 г. // Гос. архив Пензенской области. Фонд 158. Опись 3. Дело 4569.
Дело по обвинению запасного старшего писаря из крестьян с. Крыловки Врансской волости, Чембарского уезда, Пензенской губернии Василия Алексеевича Макарова по 246 ст. Улож Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1745Крыловка, с. вл.при рч. Большом Чембаре.3321199774799Церковь православная 1. Сельское училище. Базар. Маслобоень 2.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
944. Крыловка (Павлово), село бывшее владельческое, при речке Б. Чембаре, дворов 278, жителей 1785, церковь православная, школа, 2 синильни, 2 кирпичн. звд.
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
47945Крыловкасело52°51'43°51'N-38-112
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
56629434126с Крыловкасело