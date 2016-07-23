Зубова (Зубова) Тамара
Место рождения
Дата рождения30.11.1933
Дата смерти23.07.2016
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.11.1933
Отец: Зубов Сергей
Мать: Зубова (Устинова) Дарья
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Морозов Николай
Рождение ребёнка
26.07.1973
Дочь: Морозова (Морозова) Екатерина
Отец ребёнка: Морозов Николай
Смерть
23.07.2016
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно