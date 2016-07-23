Зубова (Зубова) Тамара — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зубова (Зубова) Тамара

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Место рождения

Алматы, Верненский уезд, Семиреченская область

Дата рождения

30.11.1933

Дата смерти

23.07.2016

Пол

Женский

Добавил:

НТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.11.1933

Отец: Зубов Сергей

Мать: Зубова (Устинова) Дарья

Алматы, Верненский уезд, Семиреченская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Морозов Николай

Рождение ребёнка
26.07.1973

Дочь: Морозова (Морозова) Екатерина

Отец ребёнка: Морозов Николай

Новочеркасск, город Новочеркасск, Ростовская область
Смерть
23.07.2016
Новочеркасск, город Новочеркасск, Ростовская область
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
Новочеркасск, город Новочеркасск, Ростовская область

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