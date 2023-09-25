Зубов Сергей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 13.10.1905
Дата смерти13.10.1975
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 13.10.1905
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Зубова (Устинова) Дарья
Рождение ребёнка
30.11.1933
Дочь: Зубова (Зубова) Тамара
Мать ребёнка: Зубова (Устинова) Дарья
Алматы, Верненский уезд, Семиреченская область
Рождение ребёнка
1939
Сын: Зубов Виктор
Мать ребёнка: Зубова (Устинова) Дарья
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
Около 1947
Сын: Зубов Петр
Мать ребёнка: Зубова (Устинова) Дарья
Череповец, город Череповец, Вологодская область
Смерть
13.10.1975
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно