Зубов Сергей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗубов Сергей

Зубов Сергей

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 13.10.1905

Дата смерти

13.10.1975

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1913 г.р.

Дети

Добавил:

НТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 13.10.1905

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зубова (Устинова) Дарья

Рождение ребёнка
30.11.1933

Дочь: Зубова (Зубова) Тамара

Мать ребёнка: Зубова (Устинова) Дарья

Алматы, Верненский уезд, Семиреченская область
Рождение ребёнка
1939

Сын: Зубов Виктор

Мать ребёнка: Зубова (Устинова) Дарья

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
Около 1947

Сын: Зубов Петр

Мать ребёнка: Зубова (Устинова) Дарья

Череповец, город Череповец, Вологодская область
Смерть
13.10.1975
Новочеркасск, город Новочеркасск, Ростовская область
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
Новочеркасск, город Новочеркасск, Ростовская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.