Зубов Виктор
Место рождения
Дата рождения1939
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1939
Отец: Зубов Сергей
Мать: Зубова (Устинова) Дарья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Зубов Сергей
Мать ребёнка: Зубова Надежда
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Степаненко (Зубова) Марина
Мать ребёнка: Зубова Надежда
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Зубов Сергей
Мать ребёнка: Зубова Надежда
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Зубова) Марина
Мать ребёнка: Зубова Надежда
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Зубова Надежда
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно