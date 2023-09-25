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Зубов Виктор

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Место рождения

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Дата рождения

1939

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1939

Отец: Зубов Сергей

Мать: Зубова (Устинова) Дарья

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зубов Сергей

Мать ребёнка: Зубова Надежда

Чернигов, Чернігівська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Степаненко (Зубова) Марина

Мать ребёнка: Зубова Надежда

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зубов Сергей

Мать ребёнка: Зубова Надежда

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Зубова) Марина

Мать ребёнка: Зубова Надежда

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зубова Надежда

Смерть
Неизвестно
Чернигов, Чернігівська область
Похороны
Неизвестно
Чернигов, Чернігівська область

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