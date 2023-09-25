Зубова Надежда
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Зубов Сергей
Отец ребёнка: Зубов Виктор
Чернигов, Чернігівська область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Степаненко (Зубова) Марина
Отец ребёнка: Зубов Виктор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Зубов Сергей
Отец ребёнка: Зубов Виктор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Зубова) Марина
Отец ребёнка: Зубов Виктор
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Зубов Виктор