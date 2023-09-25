Зубова Надежда — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зубова Надежда

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зубов Сергей

Отец ребёнка: Зубов Виктор

Чернигов, Чернігівська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Степаненко (Зубова) Марина

Отец ребёнка: Зубов Виктор

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зубов Сергей

Отец ребёнка: Зубов Виктор

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Зубова) Марина

Отец ребёнка: Зубов Виктор

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зубов Виктор

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