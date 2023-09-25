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Устинов Иван Михайлович

Место рождения

Россия

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

НТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Устинов Павел Иванович

Мать ребёнка: не указана

Крыловка, Каменский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Устинов Леонид Иванович

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Устинова ?

Рождение ребёнка
Около 1903

Сын: Устинов Леонид

Мать ребёнка: Устинова ?

Крыловка, Каменский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
Около 1906

Сын: Устинов Павел

Мать ребёнка: Устинова ?

Крыловка, Каменский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
20.08.1909

Дочь: (Устинова) Анастасия

Мать ребёнка: Устинова Екатерина Уваровна

Рождение ребёнка
17.03.1913

Дочь: Зубова (Устинова) Дарья

Мать ребёнка: Устинова Екатерина Уваровна

Крыловка, Каменский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
Около 1919

Сын: Устинов Николай

Мать ребёнка: Устинова Екатерина Уваровна

Крыловка, Каменский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
Около 17.03.1919

Дочь: Ширканова (Устинова) Мария Ивановна

Мать ребёнка: Устинова Екатерина Уваровна

Крыловка, Каменский муниципальный район, Пензенская область
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно
Крыловка, Каменский муниципальный район, Пензенская область

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