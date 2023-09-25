Устинов Иван Михайлович
Место рожденияРоссия
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Устинова ?
Рождение ребёнка
Около 1903
Сын: Устинов Леонид
Мать ребёнка: Устинова ?
Рождение ребёнка
Около 1906
Сын: Устинов Павел
Мать ребёнка: Устинова ?
Рождение ребёнка
20.08.1909
Дочь: (Устинова) Анастасия
Мать ребёнка: Устинова Екатерина Уваровна
Рождение ребёнка
17.03.1913
Дочь: Зубова (Устинова) Дарья
Мать ребёнка: Устинова Екатерина Уваровна
Рождение ребёнка
Около 1919
Сын: Устинов Николай
Мать ребёнка: Устинова Екатерина Уваровна
Рождение ребёнка
Около 17.03.1919
Дочь: Ширканова (Устинова) Мария Ивановна
Мать ребёнка: Устинова Екатерина Уваровна
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно