(Устинова) Анастасия
Место рожденияРоссия
Дата рождения20.08.1909
Дата смерти1992
ПолЖенский
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.08.1909
Рождение ребёнка
15.04.1927
Сын: Мельников Михаил Григорьевич
Отец ребёнка: Мельников Григорий
Рождение ребёнка
1929
Сын: Мельников Анатолий
Отец ребёнка: Мельников Григорий
Рождение ребёнка
30.12.1933
Сын: Мельников Николай
Отец ребёнка: Мельников Григорий
Рождение ребёнка
17.03.1943
Дочь: (Мельникова) Лариса Григорьевна
Отец ребёнка: Мельников Григорий
Бракосочетание
Около 1959
Муж: Устинов Василий
Смерть
1992