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(Устинова) Анастасия

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Место рождения

Россия

Дата рождения

20.08.1909

Дата смерти

1992

Пол

Женский

Добавил:

НТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.08.1909

Отец: Устинов Иван Михайлович

Мать: Устинова Екатерина Уваровна

Рождение ребёнка
15.04.1927

Сын: Мельников Михаил Григорьевич

Отец ребёнка: Мельников Григорий

Крыловка, Каменский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1929

Сын: Мельников Анатолий

Отец ребёнка: Мельников Григорий

Крыловка, Каменский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
30.12.1933

Сын: Мельников Николай

Отец ребёнка: Мельников Григорий

Крыловка, Каменский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
17.03.1943

Дочь: (Мельникова) Лариса Григорьевна

Отец ребёнка: Мельников Григорий

Крыловка, Каменский муниципальный район, Пензенская область
Бракосочетание
Около 1959

Муж: Устинов Василий

Смерть
1992

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