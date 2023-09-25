Мельников Михаил Григорьевич
Место рождения
Дата рождения15.04.1927
Дата смерти1991
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.04.1927
Отец: Мельников Григорий
Мать: (Устинова) Анастасия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мельников Александр
Мать ребёнка: Мельникова (Канаечева) Елена Андреевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1951
Сын: Мельников Вячеслав
Мать ребёнка: Мельникова (Канаечева) Елена Андреевна
Рождение ребёнка
1959
Сын: Мельников Сергей
Мать ребёнка: Мельникова (Канаечева) Елена Андреевна
Смерть
1991
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно