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Мельников Михаил Григорьевич

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Место рождения

Крыловка, Каменский муниципальный район, Пензенская область

Дата рождения

15.04.1927

Дата смерти

1991

Пол

Мужской

Добавил:

НТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.04.1927

Отец: Мельников Григорий

Мать: (Устинова) Анастасия

Крыловка, Каменский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мельников Александр

Мать ребёнка: Мельникова (Канаечева) Елена Андреевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мельникова (Канаечева) Елена Андреевна

Рождение ребёнка
Около 1951

Сын: Мельников Вячеслав

Мать ребёнка: Мельникова (Канаечева) Елена Андреевна

Крыловка, Каменский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1959

Сын: Мельников Сергей

Мать ребёнка: Мельникова (Канаечева) Елена Андреевна

Смерть
1991
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно

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