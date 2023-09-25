Мельников Григорий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМельников Григорий

Мельников Григорий

avatar

Место рождения

Россия

Дата рождения

1906

Дата смерти

1943

Пол

Мужской

Добавил:

НТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906

Отец: Мельников Феофан Васильевич

Мать: Мельникова Мария Фокеевна

Россия
Рождение ребёнка
15.04.1927

Сын: Мельников Михаил Григорьевич

Мать ребёнка: Анастасия

Крыловка, Каменский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1929

Сын: Мельников Анатолий

Мать ребёнка: Анастасия

Крыловка, Каменский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
30.12.1933

Сын: Мельников Николай

Мать ребёнка: Анастасия

Крыловка, Каменский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
17.03.1943

Дочь: Лариса Григорьевна

Мать ребёнка: Анастасия

Крыловка, Каменский муниципальный район, Пензенская область
Смерть
1943
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close