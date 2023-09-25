Мельников Григорий
Место рожденияРоссия
Дата рождения1906
Дата смерти1943
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906
Россия
Рождение ребёнка
15.04.1927
Сын: Мельников Михаил Григорьевич
Мать ребёнка: Анастасия
Рождение ребёнка
1929
Сын: Мельников Анатолий
Мать ребёнка: Анастасия
Рождение ребёнка
30.12.1933
Сын: Мельников Николай
Мать ребёнка: Анастасия
Рождение ребёнка
17.03.1943
Дочь: Лариса Григорьевна
Мать ребёнка: Анастасия
Смерть
1943