Мельников Феофан Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мельников Феофан Васильевич

Место рождения

Россия

Дата рождения

1944

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1885

Сын: Мельников Дмитрий

Мать ребёнка: Мельникова (Сурина) Мария Фокеевна

Рождение ребёнка
1906

Сын: Мельников Григорий

Мать ребёнка: Мельникова (Сурина) Мария Фокеевна

Рождение
1944

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Мельникова) Ольга

Мать ребёнка: Мельникова (Сурина) Мария Фокеевна

Крыловка, Каменский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мельников Федор

Мать ребёнка: Мельникова (Сурина) Мария Фокеевна

Крыловка, Каменский муниципальный район, Пензенская область
Смерть
Неизвестно
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
Крыловка, Каменский муниципальный район, Пензенская область

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