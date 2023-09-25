Мельников Феофан Васильевич
Место рожденияРоссия
Дата рождения1944
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1885
Сын: Мельников Дмитрий
Мать ребёнка: Мельникова (Сурина) Мария Фокеевна
Рождение ребёнка
1906
Сын: Мельников Григорий
Мать ребёнка: Мельникова (Сурина) Мария Фокеевна
Рождение
1944
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Мельникова) Ольга
Мать ребёнка: Мельникова (Сурина) Мария Фокеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мельников Федор
Мать ребёнка: Мельникова (Сурина) Мария Фокеевна
Смерть
Неизвестно
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно