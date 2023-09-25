Мельникова (Сурина) Мария Фокеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мельникова (Сурина) Мария Фокеевна

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Место рождения

Россия

Дата рождения

04.04.1858

Дата смерти

08.05.1958

Пол

Женский

Добавил:

НТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.04.1858

Отец: Фокев

Мать: Мария

Россия
Рождение ребёнка
Около 1885

Сын: Мельников Дмитрий

Отец ребёнка: Мельников Феофан Васильевич

Саратовская губерния
Рождение ребёнка
1906

Сын: Мельников Григорий

Отец ребёнка: Мельников Феофан Васильевич

Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ольга

Отец ребёнка: Мельников Феофан Васильевич

Крыловка, Каменский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мельников Федор

Отец ребёнка: Мельников Феофан Васильевич

Крыловка, Каменский муниципальный район, Пензенская область
Смерть
08.05.1958
Россия
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
Крыловка, Каменский муниципальный район, Пензенская область
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