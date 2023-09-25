Мельникова (Сурина) Мария Фокеевна
Место рожденияРоссия
Дата рождения04.04.1858
Дата смерти08.05.1958
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1885
Сын: Мельников Дмитрий
Отец ребёнка: Мельников Феофан Васильевич
Саратовская губерния
Рождение ребёнка
1906
Сын: Мельников Григорий
Отец ребёнка: Мельников Феофан Васильевич
Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ольга
Отец ребёнка: Мельников Феофан Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мельников Федор
Отец ребёнка: Мельников Феофан Васильевич
Смерть
08.05.1958
Россия
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно