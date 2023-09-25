Мельников Анатолий
Место рождения
Дата рождения1929
Дата смертиОколо 2016
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1929
Отец: Мельников Григорий
Мать: (Устинова) Анастасия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мельникова Антонина
Рождение ребёнка
Около 1956
Сын: Мельников Евгений
Мать ребёнка: Мельникова Антонина
Рождение ребёнка
Около 1961
Сын: Мельников Николай
Мать ребёнка: Мельникова Антонина
Смерть
Около 2016
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно