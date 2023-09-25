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Мельников Анатолий

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Место рождения

Крыловка, Каменский муниципальный район, Пензенская область

Дата рождения

1929

Дата смерти

Около 2016

Пол

Мужской

Добавил:

НТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1929

Отец: Мельников Григорий

Мать: (Устинова) Анастасия

Крыловка, Каменский муниципальный район, Пензенская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мельникова Антонина

Рождение ребёнка
Около 1956

Сын: Мельников Евгений

Мать ребёнка: Мельникова Антонина

Рождение ребёнка
Около 1961

Сын: Мельников Николай

Мать ребёнка: Мельникова Антонина

Смерть
Около 2016
Крыловка, Каменский муниципальный район, Пензенская область
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
Крыловка, Каменский муниципальный район, Пензенская область

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