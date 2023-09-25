Мельникова Антонина
Место рожденияПензенская обл.
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Пензенская обл.
Рождение ребёнка
Около 1956
Сын: Мельников Евгений
Отец ребёнка: Мельников Анатолий
Каменка Пензенская обл.
Рождение ребёнка
Около 1961
Сын: Мельников Николай
Отец ребёнка: Мельников Анатолий
Каменка Пензенская обл.
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Мельников Анатолий
Смерть
Неизвестно
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно