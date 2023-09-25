Мельникова Антонина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мельникова Антонина

Место рождения

Пензенская обл.

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1929 г.р.

Дети

Добавил:

НТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Пензенская обл.
Рождение ребёнка
Около 1956

Сын: Мельников Евгений

Отец ребёнка: Мельников Анатолий

Каменка Пензенская обл.
Рождение ребёнка
Около 1961

Сын: Мельников Николай

Отец ребёнка: Мельников Анатолий

Каменка Пензенская обл.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мельников Анатолий

Смерть
Неизвестно
Крыловка, Каменский муниципальный район, Пензенская область
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
Крыловка, Каменский муниципальный район, Пензенская область
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