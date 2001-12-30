Мельников Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМельников Николай

Мельников Николай

avatar

Место рождения

Крыловка, Каменский муниципальный район, Пензенская область

Дата рождения

30.12.1933

Дата смерти

Около 30.12.2001

Пол

Мужской

Добавил:

НТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.12.1933

Отец: Мельников Григорий

Мать: Анастасия

Крыловка, Каменский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1976

Дочь: Суворова Лариса

Мать ребёнка: Мельникова Нина

Новокузнецк, Новокузнецкий, Кемеровская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мельникова Нина

Смерть
Около 30.12.2001
Москва, город федерального значения Москва
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Бутовское кладбище
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close