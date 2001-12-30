Мельников Николай
Место рождения
Дата рождения30.12.1933
Дата смертиОколо 30.12.2001
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.12.1933
Отец: Мельников Григорий
Мать: Анастасия
Рождение ребёнка
1976
Дочь: Суворова Лариса
Мать ребёнка: Мельникова Нина
Новокузнецк, Новокузнецкий, Кемеровская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мельникова Нина
Смерть
Около 30.12.2001
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
Бутовское кладбище