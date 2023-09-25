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Мельникова Нина

Место рождения

Ульяновск, город Ульяновск, Ульяновская область

Дата рождения

Около 1934

Дата смерти

1981

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1933 г.р.

Дети

Добавил:

НТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1934

Отец: не указан

Мать: не указана

Ульяновск, город Ульяновск, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мельников Николай

Рождение ребёнка
1976

Дочь: Суворова (Мельников) Лариса

Отец ребёнка: Мельников Николай

Новокузнецк, Новокузнецкий, Кемеровская область
Смерть
1981
Новокузнецк, Новокузнецкий, Кемеровская область
Похороны
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Бутовское кладбище

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