Мельникова Нина
Место рождения
Дата рожденияОколо 1934
Дата смерти1981
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1934
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Мельников Николай
Рождение ребёнка
1976
Дочь: Суворова (Мельников) Лариса
Отец ребёнка: Мельников Николай
Смерть
1981
Похороны
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Бутовское кладбище