Мельникова (Канаечева) Елена Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мельникова (Канаечева) Елена Андреевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1927 г.р.

Дети

Добавил:

НТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мельников Александр

Отец ребёнка: Мельников Михаил Григорьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мельников Михаил Григорьевич

Рождение ребёнка
Около 1951

Сын: Мельников Вячеслав

Отец ребёнка: Мельников Михаил Григорьевич

Крыловка, Каменский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1959

Сын: Мельников Сергей

Отец ребёнка: Мельников Михаил Григорьевич

Смерть
Неизвестно
Пенза, город Пенза, Пензенская область
Похороны
Неизвестно
Сердобск, Сердобский муниципальный район, Пензенская область

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