Мельникова (Канаечева) Елена Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мельников Александр
Отец ребёнка: Мельников Михаил Григорьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1951
Сын: Мельников Вячеслав
Отец ребёнка: Мельников Михаил Григорьевич
Крыловка, Каменский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1959
Сын: Мельников Сергей
Отец ребёнка: Мельников Михаил Григорьевич
Смерть
Неизвестно
Пенза, город Пенза, Пензенская область
Похороны
Неизвестно
Сердобск, Сердобский муниципальный район, Пензенская область