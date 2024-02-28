город Сердобск, город Сердобск, Сердобский муниципальный район, Пензенская область (на 2019) — Familio

Сердобск

Сердобский муниципальный район, Пензенская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
город
Координаты
Купить футболкус историей этого места

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Местные сообщества

Присоединяйтесь
Чат по генеалогии Пензенской области

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Саратовская губерния, Города
8СЕРДОБСК. Уездный.При рч. Сердобе.158719462725222709Церквей православных 4. Раскольническая моленная 1. Училищ 2. Больница 1. Ярмарок 4. Заводов и фабрик 4. Мельниц 4.
Показать скан

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Пензенская область, Сердобский район
13278Сердобскгород52°28'44°12'N-38-125

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Пензенская область, Сердобский муниципальный район, Городское поселение город Сердобск
56656101001г Сердобскгород
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close