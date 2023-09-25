Устинова Екатерина Уваровна
Место рожденияРоссия
Дата рождения1888
Дата смерти05.07.1955
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.08.1909
Дочь: (Устинова) Анастасия
Отец ребёнка: Устинов Иван Михайлович
Рождение ребёнка
17.03.1913
Дочь: Зубова (Устинова) Дарья
Отец ребёнка: Устинов Иван Михайлович
Рождение ребёнка
Около 1919
Сын: Устинов Николай
Отец ребёнка: Устинов Иван Михайлович
Рождение ребёнка
Около 17.03.1919
Дочь: Ширканова (Устинова) Мария Ивановна
Отец ребёнка: Устинов Иван Михайлович
Смерть
05.07.1955
Похороны
Неизвестно