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Устинова Екатерина Уваровна

Место рождения

Россия

Дата рождения

1888

Дата смерти

05.07.1955

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.08.1909

Дочь: (Устинова) Анастасия

Отец ребёнка: Устинов Иван Михайлович

Рождение ребёнка
17.03.1913

Дочь: Зубова (Устинова) Дарья

Отец ребёнка: Устинов Иван Михайлович

Крыловка, Каменский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
Около 1919

Сын: Устинов Николай

Отец ребёнка: Устинов Иван Михайлович

Крыловка, Каменский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
Около 17.03.1919

Дочь: Ширканова (Устинова) Мария Ивановна

Отец ребёнка: Устинов Иван Михайлович

Крыловка, Каменский муниципальный район, Пензенская область
Смерть
05.07.1955
Похороны
Неизвестно
Крыловка, Каменский муниципальный район, Пензенская область

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