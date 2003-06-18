Ширканова (Устинова) Мария Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ширканова (Устинова) Мария Ивановна

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Место рождения

Крыловка, Каменский муниципальный район, Пензенская область

Дата рождения

Около 17.03.1919

Дата смерти

Около 18.06.2003

Пол

Женский

Добавил:

НТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 17.03.1919

Отец: Устинов Иван Михайлович

Мать: Устинова Екатерина Уваровна

Крыловка, Каменский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ширканов Владимир

Отец ребёнка: Ширканов Николай Тимофеевич

Крыловка, Каменский муниципальный район, Пензенская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ширканов Николай Тимофеевич

Рождение ребёнка
07.11.1946

Дочь: Некрасова (Ширканова) Лариса

Отец ребёнка: Ширканов Николай Тимофеевич

Крыловка, Каменский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
Около 13.03.1950

Сын: Ширканов Александр

Отец ребёнка: Ширканов Николай Тимофеевич

Крыловка, Каменский муниципальный район, Пензенская область
Смерть
Около 18.06.2003
Крыловка, Каменский муниципальный район, Пензенская область
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
Крыловка, Каменский муниципальный район, Пензенская область

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