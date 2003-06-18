Ширканова (Устинова) Мария Ивановна
Место рождения
Дата рожденияОколо 17.03.1919
Дата смертиОколо 18.06.2003
ПолЖенский
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 17.03.1919
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ширканов Владимир
Отец ребёнка: Ширканов Николай Тимофеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
07.11.1946
Дочь: Некрасова (Ширканова) Лариса
Отец ребёнка: Ширканов Николай Тимофеевич
Рождение ребёнка
Около 13.03.1950
Сын: Ширканов Александр
Отец ребёнка: Ширканов Николай Тимофеевич
Смерть
Около 18.06.2003
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно