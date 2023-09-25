Ширканов Николай Тимофеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ширканов Николай Тимофеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ширканов Владимир

Мать ребёнка: Ширканова (Устинова) Мария Ивановна

Крыловка, Каменский муниципальный район, Пензенская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ширканова (Устинова) Мария Ивановна

Рождение ребёнка
07.11.1946

Дочь: Некрасова (Ширканова) Лариса

Мать ребёнка: Ширканова (Устинова) Мария Ивановна

Крыловка, Каменский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
Около 13.03.1950

Сын: Ширканов Александр

Мать ребёнка: Ширканова (Устинова) Мария Ивановна

Крыловка, Каменский муниципальный район, Пензенская область
Смерть
Неизвестно
Крыловка, Каменский муниципальный район, Пензенская область
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
Крыловка, Каменский муниципальный район, Пензенская область

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