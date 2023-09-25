Ширканов Николай Тимофеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ширканов Владимир
Мать ребёнка: Ширканова (Устинова) Мария Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
07.11.1946
Дочь: Некрасова (Ширканова) Лариса
Мать ребёнка: Ширканова (Устинова) Мария Ивановна
Рождение ребёнка
Около 13.03.1950
Сын: Ширканов Александр
Мать ребёнка: Ширканова (Устинова) Мария Ивановна
Смерть
Неизвестно
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно