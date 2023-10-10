Устинова ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиУстинова ?

Устинова ?

Место рождения

Крыловка, Каменский муниципальный район, Пензенская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Около 1903 г.р.
Около 1906 г.р.

Добавил:

НТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Крыловка, Каменский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
Около 1903

Сын: Устинов Леонид

Отец ребёнка: Устинов Иван Михайлович

Крыловка, Каменский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
Около 1906

Сын: Устинов Павел

Отец ребёнка: Устинов Иван Михайлович

Крыловка, Каменский муниципальный район, Пензенская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Устинов Иван Михайлович

Смерть
Неизвестно
Крыловка, Каменский муниципальный район, Пензенская область
Похороны
Неизвестно
Крыловка, Каменский муниципальный район, Пензенская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close