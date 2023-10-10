Устинова ?
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1903
Сын: Устинов Леонид
Отец ребёнка: Устинов Иван Михайлович
Рождение ребёнка
Около 1906
Сын: Устинов Павел
Отец ребёнка: Устинов Иван Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно