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Мария Иродионова

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Место рождения

Самсонинки, Дубровская волость, Поречский уезд

Дата рождения

1868

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868

Отец: Иродион (Родион) Григорьев

Мать: Анастасия Филиппова

Самсонинки, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
02.02.1886

Муж: Иван Семёнов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
21.10.1887

Дочь: Анастасия Иванова

Отец ребёнка: Иван Семёнов

д.Новосельцы Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
23.05.1891

Сын: Михаил Иванов

Отец ребёнка: Иван Семёнов

д.Цурково Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
13.07.1893

Дочь: Ольга Иванова

Отец ребёнка: Иван Семёнов

д.Новосельцы-Цурково Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
17.06.1895

Дочь: Ефросиния Иванова

Отец ребёнка: Иван Семёнов

д.Цурково Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1895

Сын: Иванов Андрей Иванович

Отец ребёнка: Иван Семёнов

д.Цурково Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
15.02.1897

Сын: Фёдор Иванов

Отец ребёнка: Иван Семёнов

д.Цурково Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
17.09.1898

Дочь: Фёкла Иванова

Отец ребёнка: Иван Семёнов

д.Цурково Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
25.02.1900

Сын: Прокопий Иоаннов

Отец ребёнка: Иван Семёнов

д.Цурково Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
02.11.1902

Дочь: Александра Иванова

Отец ребёнка: Иван Семёнов

д.Цурково Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1905

Сын: Иоанн Иоаннов

Отец ребёнка: Иван Семёнов

д.Цурково Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.09.1911

Дочь: Елизавета Иванова

Отец ребёнка: Иван Семёнов

д.Цурково Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
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