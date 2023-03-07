Мария Иродионова
Место рождения
Дата рождения1868
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868
Отец: Иродион (Родион) Григорьев
Мать: Анастасия Филиппова
Бракосочетание
02.02.1886
Муж: Иван Семёнов
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
21.10.1887
Дочь: Анастасия Иванова
Отец ребёнка: Иван Семёнов
д.Новосельцы Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
23.05.1891
Сын: Михаил Иванов
Отец ребёнка: Иван Семёнов
д.Цурково Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
13.07.1893
Дочь: Ольга Иванова
Отец ребёнка: Иван Семёнов
д.Новосельцы-Цурково Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
17.06.1895
Дочь: Ефросиния Иванова
Отец ребёнка: Иван Семёнов
д.Цурково Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1895
Отец ребёнка: Иван Семёнов
д.Цурково Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
15.02.1897
Сын: Фёдор Иванов
Отец ребёнка: Иван Семёнов
д.Цурково Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
17.09.1898
Дочь: Фёкла Иванова
Отец ребёнка: Иван Семёнов
д.Цурково Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
25.02.1900
Сын: Прокопий Иоаннов
Отец ребёнка: Иван Семёнов
д.Цурково Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
02.11.1902
Дочь: Александра Иванова
Отец ребёнка: Иван Семёнов
д.Цурково Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1905
Сын: Иоанн Иоаннов
Отец ребёнка: Иван Семёнов
д.Цурково Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.09.1911
Дочь: Елизавета Иванова
Отец ребёнка: Иван Семёнов
д.Цурково Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно