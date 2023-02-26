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Анастасия Иванова

Место рождения

д.Новосельцы Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

21.10.1887

Дата смерти

29.04.1888

Пол

Женский

Отец

Около 1861 г.р.

Мать

1868 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.10.1887

Отец: Иван Семёнов

Мать: Мария Иродионова

д.Новосельцы Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
29.04.1888
д.Цурково -Новосельцы Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
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