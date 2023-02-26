Анастасия Иванова
Место рожденияд.Новосельцы Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения21.10.1887
Дата смерти29.04.1888
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.10.1887
Отец: Иван Семёнов
Мать: Мария Иродионова
д.Новосельцы Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
29.04.1888
д.Цурково -Новосельцы Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.