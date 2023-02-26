Ольга Иванова
Место рожденияд.Новосельцы-Цурково Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения13.07.1893
Дата смерти24.12.1894
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.07.1893
Отец: Иван Семёнов
Мать: Мария Иродионова
д.Новосельцы-Цурково Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
24.12.1894
д.Цурково Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.