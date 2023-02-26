Иродион (Родион) Григорьев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иродион (Родион) Григорьев

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Место рождения

д.Самсонинки Титовской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1835

Дата смерти

10.05.1895

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835

Отец: ?

Мать: ?

д.Самсонинки Титовской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
24.07.1860

Жена: Анастасия Филиппова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречье Смоленской губ.
Рождение ребёнка
20.04.1863

Сын: Георгий (Егор) Иродионов

Мать ребёнка: Анастасия Филиппова

Самсонинки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1868

Дочь: Мария Иродионова

Мать ребёнка: Анастасия Филиппова

Самсонинки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
До 1870

Дочь: Гликерия Иродионова

Мать ребёнка: Анастасия Филиппова

Самсонинки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
14.02.1872

Дочь: Марина Иродионова

Мать ребёнка: Анастасия Филиппова

Самсонинки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
17.12.1876

Сын: Петров Пётр Иродионов

Мать ребёнка: Анастасия Филиппова

Самсонинки, Дубровская волость, Поречский уезд
Смерть
10.05.1895
Самсонинки, Дубровская волость, Поречский уезд
Причина смерти: от натуральной
Похороны
Неизвестно
на Юшковском кладбище
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