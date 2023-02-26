Иродион (Родион) Григорьев
Место рожденияд.Самсонинки Титовской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1835
Дата смерти10.05.1895
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
24.07.1860
Жена: Анастасия Филиппова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречье Смоленской губ.
Рождение ребёнка
20.04.1863
Мать ребёнка: Анастасия Филиппова
Рождение ребёнка
1868
Дочь: Мария Иродионова
Мать ребёнка: Анастасия Филиппова
Рождение ребёнка
До 1870
Дочь: Гликерия Иродионова
Мать ребёнка: Анастасия Филиппова
Рождение ребёнка
14.02.1872
Дочь: Марина Иродионова
Мать ребёнка: Анастасия Филиппова
Рождение ребёнка
17.12.1876
Мать ребёнка: Анастасия Филиппова
Смерть
10.05.1895
Причина смерти: от натуральной
Похороны
Неизвестно
на Юшковском кладбище