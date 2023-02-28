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Георгий (Егор) Иродионов

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Место рождения

Самсонинки, Дубровская волость, Поречский уезд

Дата рождения

20.04.1863

Дата смерти

27.04.1904

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.04.1863

Отец: Иродион (Родион) Григорьев

Мать: Анастасия Филиппова

Самсонинки, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
31.01.1890

Жена: Мелания Ильина

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Военная служба
1890
бессрочно-отпускной ефрейтор 3-го пехотного Нарвского полка
Смерть
27.04.1904
Самсонинки, Дубровская волость, Поречский уезд
Причина смерти: от тифа
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