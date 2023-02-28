Георгий (Егор) Иродионов
Место рождения
Дата рождения20.04.1863
Дата смерти27.04.1904
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.04.1863
Отец: Иродион (Родион) Григорьев
Мать: Анастасия Филиппова
Бракосочетание
31.01.1890
Жена: Мелания Ильина
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Военная служба
1890
бессрочно-отпускной ефрейтор 3-го пехотного Нарвского полка
Смерть
27.04.1904
Причина смерти: от тифа