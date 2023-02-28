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Анастасия Филиппова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1833

Дата смерти

22.12.1895

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
01.02.1760

Сын: Исидор (по крёстному)

Отец ребёнка: не указан

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение
1833

Отец: ?

Мать: ?

Бракосочетание
24.07.1860

Муж: Иродион (Родион) Григорьев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречье Смоленской губ.
Место жительства
До 1860
Рождение ребёнка
20.04.1863

Сын: Георгий (Егор) Иродионов

Отец ребёнка: Иродион (Родион) Григорьев

Самсонинки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1868

Дочь: Мария Иродионова

Отец ребёнка: Иродион (Родион) Григорьев

Самсонинки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
До 1870

Дочь: Гликерия Иродионова

Отец ребёнка: Иродион (Родион) Григорьев

Самсонинки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
14.02.1872

Дочь: Марина Иродионова

Отец ребёнка: Иродион (Родион) Григорьев

Самсонинки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
17.12.1876

Сын: Петров Пётр Иродионов

Отец ребёнка: Иродион (Родион) Григорьев

Самсонинки, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: ?

Смерть
22.12.1895
Самсонинки, Дубровская волость, Поречский уезд
Причина смерти: от натуральной
Похороны
Неизвестно
на Хотеевском кладбище
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