Анастасия Филиппова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1833
Дата смерти22.12.1895
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
01.02.1760
Отец ребёнка: не указан
Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
24.07.1860
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречье Смоленской губ.
Место жительства
До 1860
Рождение ребёнка
20.04.1863
Отец ребёнка: Иродион (Родион) Григорьев
Рождение ребёнка
1868
Дочь: Мария Иродионова
Отец ребёнка: Иродион (Родион) Григорьев
Рождение ребёнка
До 1870
Дочь: Гликерия Иродионова
Отец ребёнка: Иродион (Родион) Григорьев
Рождение ребёнка
14.02.1872
Дочь: Марина Иродионова
Отец ребёнка: Иродион (Родион) Григорьев
Рождение ребёнка
17.12.1876
Отец ребёнка: Иродион (Родион) Григорьев
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: ?
Смерть
22.12.1895
Причина смерти: от натуральной
Похороны
Неизвестно
на Хотеевском кладбище