Прокопий Иоаннов
Место рожденияд.Цурково Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения25.02.1900
Дата смерти09.03.1902
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.02.1900
Отец: Иван Семёнов
Мать: Мария Иродионова
д.Цурково Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
09.03.1902
д.Цурково Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: от скарлатины