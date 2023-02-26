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Михаил Иванов

Место рождения

д.Цурково Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

23.05.1891

Дата смерти

07.05.1891

Пол

Мужской

Отец

Около 1861 г.р.

Мать

1868 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Смерть
07.05.1891
д.Цурково Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: от оспы
Рождение
23.05.1891

Отец: Иван Семёнов

Мать: Мария Иродионова

д.Цурково Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
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