Михаил Иванов
Место рожденияд.Цурково Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения23.05.1891
Дата смерти07.05.1891
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Смерть
07.05.1891
д.Цурково Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: от оспы
Рождение
23.05.1891
Отец: Иван Семёнов
Мать: Мария Иродионова
д.Цурково Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.