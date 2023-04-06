Бычкова (Юрцова) Мария Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бычкова (Юрцова) Мария Дмитриевна

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Место рождения

Беседы, Ленинский муниципальный район, Московская область

Дата рождения

28.03.1882

Дата смерти

26.11.1943

Пол

Женский

Добавил:

ИД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.03.1882

Отец: не указан

Мать: не указана

Беседы, Ленинский муниципальный район, Московская область
Бракосочетание
13.11.1902

Муж: Бычков Афанасий Минаевич

Беседы, Ленинский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
18.01.1904

Сын: Бычков Петр Афанасьевич

Отец ребёнка: Бычков Афанасий Минаевич

Российская Империя, Московская губерния, г. Москва
Рождение ребёнка
07.08.1907

Сын: Бычков Дмитрий Афанасьевич

Отец ребёнка: Бычков Афанасий Минаевич

Российская Империя, Московская губерния, г. Москва
Рождение ребёнка
25.04.1910

Сын: Бычков Николай Афанасьевич

Отец ребёнка: Бычков Афанасий Минаевич

Российская Империя, Московская губерния, г. Москва
Рождение ребёнка
28.06.1913

Сын: Бычков Павел Афанасьевич

Отец ребёнка: Бычков Афанасий Минаевич

Российская Империя, Московская губерния, г. Москва
Рождение ребёнка
13.12.1915

Сын: Бычков Афанасий Афанасьевич

Отец ребёнка: Бычков Афанасий Минаевич

Яблоново, Тарусский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
28.01.1917

Дочь: Бычкова Анна Афанасьевна

Отец ребёнка: Бычков Афанасий Минаевич

Яблоново, Тарусский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1920

Сын: Бычков Афанасий Афанасьевич

Отец ребёнка: Бычков Афанасий Минаевич

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
12.02.1923

Дочь: Трещалина Мария Афанасьевна

Отец ребёнка: Бычков Афанасий Минаевич

Яблоново, Тарусский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
13.01.1926

Сын: Бычков Михаил Афанасьевич

Отец ребёнка: Бычков Афанасий Минаевич

Яблоново, Тарусский муниципальный район, Калужская область
Смерть
26.11.1943
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