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Бычков Дмитрий Афанасьевич

Место рождения

Российская Империя, Московская губерния, г. Москва

Дата рождения

07.08.1907

Дата смерти

?.05.1942

Пол

Мужской

Добавил:

ИД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.08.1907

Отец: Бычков Афанасий Минаевич

Мать: Бычкова Мария Дмитриевна

Российская Империя, Московская губерния, г. Москва
Рождение ребёнка
31.08.1929

Сын: Бычков Александр Дмитриевич

Мать ребёнка: Бычкова Ефросинья Яковлевна

Яблоново, Тарусский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
07.06.1933

Дочь: Левина Татьяна Дмитриевна

Мать ребёнка: Бычкова Ефросинья Яковлевна

Яблоново, Тарусский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
Около 01.03.1936

Сын: Бычков Юрий Дмитриевич

Мать ребёнка: Бычкова Ефросинья Яковлевна

Яблоново, Тарусский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
12.06.1938

Сын: Бычков Виктор Дмитриевич

Мать ребёнка: Бычкова Ефросинья Яковлевна

Яблоново, Тарусский муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бычкова Ефросинья Яковлевна

Смерть
?.05.1942
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