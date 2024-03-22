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Бычков Александр Дмитриевич

Место рождения

Яблоново, Тарусский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

31.08.1929

Дата смерти

1995

Пол

Мужской

Добавил:

ИД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.08.1929

Отец: Бычков Дмитрий Афанасьевич

Мать: Бычкова Ефросинья Яковлевна

Яблоново, Тарусский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
28.05.1956

Сын: Бычков Сергей Александрович

Мать ребёнка: Бычкова Антонина Семеновна

Яблоново, Тарусский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
02.07.1962

Сын: Бычков Владимир Александрович

Мать ребёнка: Бычкова Антонина Семеновна

Русино, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бычкова Антонина Семеновна

Место жительства
Неизвестно
Русино, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Смерть
1995
Русино, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
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