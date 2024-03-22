Бычков Александр Дмитриевич
Место рождения
Дата рождения31.08.1929
Дата смерти1995
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.08.1929
Рождение ребёнка
28.05.1956
Сын: Бычков Сергей Александрович
Мать ребёнка: Бычкова Антонина Семеновна
Рождение ребёнка
02.07.1962
Сын: Бычков Владимир Александрович
Мать ребёнка: Бычкова Антонина Семеновна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1995