Бычков Афанасий Минаевич
Место рождения
Дата рождения16.01.1884 ст.
Дата смерти14.07.1964
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.01.1884 ст.
Отец: Шлычков Мина Павлович
Мать: Шлычкова Васса Никитична
Бракосочетание
13.11.1902
Жена: Бычкова Мария Дмитриевна
Беседы, Ленинский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
18.01.1904
Мать ребёнка: Бычкова Мария Дмитриевна
Российская Империя, Московская губерния, г. Москва
Рождение ребёнка
07.08.1907
Сын: Бычков Дмитрий Афанасьевич
Мать ребёнка: Бычкова Мария Дмитриевна
Российская Империя, Московская губерния, г. Москва
Рождение ребёнка
25.04.1910
Сын: Бычков Николай Афанасьевич
Мать ребёнка: Бычкова Мария Дмитриевна
Российская Империя, Московская губерния, г. Москва
Рождение ребёнка
28.06.1913
Мать ребёнка: Бычкова Мария Дмитриевна
Российская Империя, Московская губерния, г. Москва
Рождение ребёнка
13.12.1915
Сын: Бычков Афанасий Афанасьевич
Мать ребёнка: Бычкова Мария Дмитриевна
Рождение ребёнка
28.01.1917
Дочь: Бычкова Анна Афанасьевна
Мать ребёнка: Бычкова Мария Дмитриевна
Рождение ребёнка
1920
Сын: Бычков Афанасий Афанасьевич
Мать ребёнка: Бычкова Мария Дмитриевна
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
12.02.1923
Дочь: Трещалина Мария Афанасьевна
Мать ребёнка: Бычкова Мария Дмитриевна
Рождение ребёнка
13.01.1926
Сын: Бычков Михаил Афанасьевич
Мать ребёнка: Бычкова Мария Дмитриевна
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Смерть
14.07.1964