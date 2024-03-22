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Бычков Афанасий Минаевич

Место рождения

Яблоново, Тарусский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

16.01.1884 ст.

Дата смерти

14.07.1964

Пол

Мужской

Добавил:

ИД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.01.1884 ст.

Отец: Шлычков Мина Павлович

Мать: Шлычкова Васса Никитична

Яблоново, Тарусский муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
13.11.1902

Жена: Бычкова Мария Дмитриевна

Беседы, Ленинский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
18.01.1904

Сын: Бычков Петр Афанасьевич

Мать ребёнка: Бычкова Мария Дмитриевна

Российская Империя, Московская губерния, г. Москва
Рождение ребёнка
07.08.1907

Сын: Бычков Дмитрий Афанасьевич

Мать ребёнка: Бычкова Мария Дмитриевна

Российская Империя, Московская губерния, г. Москва
Рождение ребёнка
25.04.1910

Сын: Бычков Николай Афанасьевич

Мать ребёнка: Бычкова Мария Дмитриевна

Российская Империя, Московская губерния, г. Москва
Рождение ребёнка
28.06.1913

Сын: Бычков Павел Афанасьевич

Мать ребёнка: Бычкова Мария Дмитриевна

Российская Империя, Московская губерния, г. Москва
Рождение ребёнка
13.12.1915

Сын: Бычков Афанасий Афанасьевич

Мать ребёнка: Бычкова Мария Дмитриевна

Яблоново, Тарусский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
28.01.1917

Дочь: Бычкова Анна Афанасьевна

Мать ребёнка: Бычкова Мария Дмитриевна

Яблоново, Тарусский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1920

Сын: Бычков Афанасий Афанасьевич

Мать ребёнка: Бычкова Мария Дмитриевна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
12.02.1923

Дочь: Трещалина Мария Афанасьевна

Мать ребёнка: Бычкова Мария Дмитриевна

Яблоново, Тарусский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
13.01.1926

Сын: Бычков Михаил Афанасьевич

Мать ребёнка: Бычкова Мария Дмитриевна

Яблоново, Тарусский муниципальный район, Калужская область
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Смерть
14.07.1964
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