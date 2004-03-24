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Бычков Виктор Дмитриевич

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Место рождения

Яблоново, Тарусский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

12.06.1938

Дата смерти

24.03.2004

Пол

Мужской

Добавил:

ИД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.06.1938

Отец: Бычков Дмитрий Афанасьевич

Мать: Бычкова Ефросинья Яковлевна

Яблоново, Тарусский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
16.08.1965

Дочь: Воробьева Наталья Викторовна

Мать ребёнка: Бычкова Нина Владимировна

Яблоново, Тарусский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
07.12.1972

Дочь: Терехова Юлия Викторовна

Мать ребёнка: Бычкова Нина Владимировна

Вознесенье, Тарусский муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бычкова Нина Владимировна

Место жительства
Неизвестно
Яблоново, Тарусский муниципальный район, Калужская область
Смерть
24.03.2004
Яблоново, Тарусский муниципальный район, Калужская область
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