Бычков Виктор Дмитриевич
Место рождения
Дата рождения12.06.1938
Дата смерти24.03.2004
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.06.1938
Рождение ребёнка
16.08.1965
Дочь: Воробьева Наталья Викторовна
Мать ребёнка: Бычкова Нина Владимировна
Рождение ребёнка
07.12.1972
Дочь: Терехова Юлия Викторовна
Мать ребёнка: Бычкова Нина Владимировна
Вознесенье, Тарусский муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
24.03.2004