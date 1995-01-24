Бычкова (Коротяжкина (Каратяшкина)) Ефросинья Яковлевна
Место рождения
Дата рождения27.?.? или 21.09.1909
Дата смерти24.01.1995
ПолЖенский
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
31.08.1929
Сын: Бычков Александр Дмитриевич
Отец ребёнка: Бычков Дмитрий Афанасьевич
Рождение ребёнка
07.06.1933
Дочь: Левина Татьяна Дмитриевна
Отец ребёнка: Бычков Дмитрий Афанасьевич
Рождение ребёнка
Около 01.03.1936
Отец ребёнка: Бычков Дмитрий Афанасьевич
Рождение ребёнка
12.06.1938
Отец ребёнка: Бычков Дмитрий Афанасьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
24.01.1995
Вознесенье, Тарусский муниципальный район, Калужская область
Рождение
27.?.? или 21.09.1909