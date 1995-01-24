Бычкова (Коротяжкина (Каратяшкина)) Ефросинья Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБычкова (Коротяжкина (Каратяшкина)) Ефросинья Яковлевна

Бычкова (Коротяжкина (Каратяшкина)) Ефросинья Яковлевна

Место рождения

Яблоново, Тарусский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

27.?.? или 21.09.1909

Дата смерти

24.01.1995

Пол

Женский

Добавил:

ИД
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
31.08.1929

Сын: Бычков Александр Дмитриевич

Отец ребёнка: Бычков Дмитрий Афанасьевич

Яблоново, Тарусский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
07.06.1933

Дочь: Левина Татьяна Дмитриевна

Отец ребёнка: Бычков Дмитрий Афанасьевич

Яблоново, Тарусский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
Около 01.03.1936

Сын: Бычков Юрий Дмитриевич

Отец ребёнка: Бычков Дмитрий Афанасьевич

Яблоново, Тарусский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
12.06.1938

Сын: Бычков Виктор Дмитриевич

Отец ребёнка: Бычков Дмитрий Афанасьевич

Яблоново, Тарусский муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бычков Дмитрий Афанасьевич

Смерть
24.01.1995
Вознесенье, Тарусский муниципальный район, Калужская область
Рождение
27.?.? или 21.09.1909

Отец: Коротяжкин Иаков (Яков) Иванович

Мать: Коротяжкина Ксения Гавриловна

Яблоново, Тарусский муниципальный район, Калужская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close