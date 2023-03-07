Трещалина (Бычкова) Мария Афанасьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТрещалина (Бычкова) Мария Афанасьевна

Трещалина (Бычкова) Мария Афанасьевна

avatar

Место рождения

Яблоново, Тарусский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

12.02.1923

Дата смерти

30.11.1975

Пол

Женский

Добавил:

ИД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.02.1923

Отец: Бычков Афанасий Минаевич

Мать: Бычкова Мария Дмитриевна

Яблоново, Тарусский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
06.10.1948

Дочь: Трещалина Наталья Игоревна

Отец ребёнка: Трещалин Игорь Александрович

Москва, город федерального значения Москва
Работа или профессия
Неизвестно
дежурный электрик
Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
30.11.1975
Причина смерти: Сердечно-сосудистая недостаточность.Рак желудка
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close