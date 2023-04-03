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Бычков Николай Афанасьевич

Место рождения

Российская Империя, Московская губерния, г. Москва

Дата рождения

25.04.1910

Дата смерти

15.12.1977

Пол

Мужской

Добавил:

ИД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.04.1910

Отец: Бычков Афанасий Минаевич

Мать: Бычкова Мария Дмитриевна

Российская Империя, Московская губерния, г. Москва
Рождение ребёнка
18.07.1941

Дочь: Ядрова Валентина Николаевна

Мать ребёнка: Бычкова Анна Павловна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
27.04.1944

Дочь: Распертова Татьяна Николаевна

Мать ребёнка: Бычкова Анна Павловна

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бычкова Анна Павловна

Смерть
15.12.1977
Москва, город федерального значения Москва
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