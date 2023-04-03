Бычков Николай Афанасьевич
Место рожденияРоссийская Империя, Московская губерния, г. Москва
Дата рождения25.04.1910
Дата смерти15.12.1977
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.04.1910
Отец: Бычков Афанасий Минаевич
Мать: Бычкова Мария Дмитриевна
Российская Империя, Московская губерния, г. Москва
Рождение ребёнка
18.07.1941
Дочь: Ядрова Валентина Николаевна
Мать ребёнка: Бычкова Анна Павловна
Рождение ребёнка
27.04.1944
Дочь: Распертова Татьяна Николаевна
Мать ребёнка: Бычкова Анна Павловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бычкова Анна Павловна
Смерть
15.12.1977