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Бычков Павел Афанасьевич

Место рождения

Российская Империя, Московская губерния, г. Москва

Дата рождения

28.06.1913

Дата смерти

15.10.1997

Пол

Мужской

Добавил:

ИД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.06.1913

Отец: Бычков Афанасий Минаевич

Мать: Бычкова Мария Дмитриевна

Российская Империя, Московская губерния, г. Москва
Рождение ребёнка
15.05.1941

Дочь: Ефимова Галина Павловна

Мать ребёнка: Бычкова Анна Васильевна

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бычкова Анна Васильевна

Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
15.10.1997
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