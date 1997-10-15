Бычков Павел Афанасьевич
Место рожденияРоссийская Империя, Московская губерния, г. Москва
Дата рождения28.06.1913
Дата смерти15.10.1997
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.06.1913
Отец: Бычков Афанасий Минаевич
Мать: Бычкова Мария Дмитриевна
Российская Империя, Московская губерния, г. Москва
Рождение ребёнка
15.05.1941
Дочь: Ефимова Галина Павловна
Мать ребёнка: Бычкова Анна Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бычкова Анна Васильевна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
15.10.1997