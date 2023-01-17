Князев Мирон Алексеевич
Место рождения
Дата рождения03.08.1883 ст.
Дата смерти11.04.1976
ПолМужской
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.08.1883 ст.
Отец: Князев Алексей Данилович
Мать: Князева Ульяна Андреевна
Крещение
07.08.1883 ст.
Карабаян, Тюлячинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Метрическая книга Карабаян Лаишевского уезда за 1883 г. Запись 49М фонд 4 опись 176 дело 224 (папка 2040335) фото 0724 Восприемники: села Карабаян казенный крестьянин Николай Адрианович Купцов и дере... Показать все
Рождение ребёнка
02.03.1909
Мать ребёнка: Князева Надежда Сергеевна
Гришкино, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
09.10.1912
Дочь: Князева Параскева Мироновна
Мать ребёнка: Князева Надежда Сергеевна
Бракосочетание
25.01.1913
Рождение ребёнка
12.06.1914
Дочь: Князева Тамара Мироновна
Мать ребёнка: Князева Татьяна Васильевна
Рождение ребёнка
30.08.1915
Дочь: Мельникова Тамара Мироновна
Мать ребёнка: Князева Татьяна Васильевна
Рождение ребёнка
03.11.1918
Дочь: Тимошенко Валентина Мироновна
Мать ребёнка: Князева Татьяна Васильевна
Рождение ребёнка
09.07.1921
Сын: Князев Анатолий Миронович
Мать ребёнка: Князева Татьяна Васильевна
Гришкино, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
11.01.1925
Дочь: Будкина Галина Мироновна
Мать ребёнка: Князева Татьяна Васильевна
Рождение ребёнка
12.01.1928
Дочь: Трифонова Лидия Мироновна
Мать ребёнка: Князева Татьяна Васильевна
Рождение ребёнка
31.12.1930
Сын: Князев Александр Миронович
Мать ребёнка: Князева Татьяна Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
11.04.1976
Мензелинск, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)