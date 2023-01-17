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Князев Мирон Алексеевич

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Место рождения

Тямти, Тюлячинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

03.08.1883 ст.

Дата смерти

11.04.1976

Пол

Мужской

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.08.1883 ст.

Отец: Князев Алексей Данилович

Мать: Князева Ульяна Андреевна

Тямти, Тюлячинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Крещение
07.08.1883 ст.
Карабаян, Тюлячинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Метрическая книга Карабаян Лаишевского уезда за 1883 г. Запись 49М фонд 4 опись 176 дело 224 (папка 2040335) фото 0724 Восприемники: села Карабаян казенный крестьянин Николай Адрианович Купцов и дере... Показать все
Рождение ребёнка
02.03.1909

Сын: Князев Николай Миронович

Мать ребёнка: Князева Надежда Сергеевна

Гришкино, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
09.10.1912

Дочь: Князева Параскева Мироновна

Мать ребёнка: Князева Надежда Сергеевна

Кабан-Бастрык, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
25.01.1913

Жена: Князева Татьяна Васильевна

Кабан-Бастрык, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
12.06.1914

Дочь: Князева Тамара Мироновна

Мать ребёнка: Князева Татьяна Васильевна

Рождение ребёнка
30.08.1915

Дочь: Мельникова Тамара Мироновна

Мать ребёнка: Князева Татьяна Васильевна

Рождение ребёнка
03.11.1918

Дочь: Тимошенко Валентина Мироновна

Мать ребёнка: Князева Татьяна Васильевна

Рождение ребёнка
09.07.1921

Сын: Князев Анатолий Миронович

Мать ребёнка: Князева Татьяна Васильевна

Гришкино, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
11.01.1925

Дочь: Будкина Галина Мироновна

Мать ребёнка: Князева Татьяна Васильевна

Рождение ребёнка
12.01.1928

Дочь: Трифонова Лидия Мироновна

Мать ребёнка: Князева Татьяна Васильевна

Рождение ребёнка
31.12.1930

Сын: Князев Александр Миронович

Мать ребёнка: Князева Татьяна Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Князева Надежда Сергеевна

Смерть
11.04.1976
Мензелинск, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
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